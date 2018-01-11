Зниклу у Черкаській області таксистку знайшли мертвою в річці - ЗМІ

Зниклу на Черкащині таксистку Ірину Чупріну, яку шукали кілька днів, знайшли мертвою.

Про це повідомила подруга загиблої. Жінка розповіла, що в понеділок, о 4 ранку, Ірина взяла пасажирів з Черкас до Сміли, що за 30 кілометрів. Після цього зв'язок з нею пропав, передає ТСН.

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Машину знайшли в той же день у Черкасах. Камери спостереження зафіксували, що в той же ранок в обласний центр зі Сміли за кермом її машини повертався вже невідомий.

Тіло жінки з численними пораненнями виявили в річці на околиці Сміли напередодні вночі. Близькі припускають, що все сталося через пограбування - грошей і коштовностей ні в машині, ні поблизу знайденого тіла не було.

Водночас поліція області слів подруги Ірини про виявлення тіла не підтверджує.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня зниклу в Києві 22 грудня 2017 року Дану Савенко знайшли мертвою.