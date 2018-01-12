У Львові попередили любителів феєрверків: якщо комусь бракує адреналіну – в зону АТО

Заступник міського голови з питань ЖКГ Сергій Бабак під час засідання виконкому нагадав про заборону використання у Львові піротехніки та закликав львів’ян та власників ресторанів дотримуватись режиму тиші.

Бабак, зокрема, наголосив на дії Закону "Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благоустрою населення", яким чітко визначено режим тиші у містах до 8.00 год ранку, передає ZIK.

Не втратили також чинності ухвала від 2010 року про затвердження правил дотримання тиші у громадських місцях Львова та ухвала про заборону використання та реалізації піротехнічних засобів.

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За словами чиновника, Львівська міськрада перевірятиме ресторани міста на дотримання режиму тиші.

"Міська рада буде активізовувати роботу у ресторанах, які порушують режим тиші. Закликаємо мешканців повідомляти, якщо виявлять такі порушення. Але також хочемо попередити мешканців щодо феєрверків: якщо комусь не вистачає адреналіну, то можу порадити короткий шлях – військкомат, там вас приймуть і дуже швидко направлять в зону АТО, де багато феєрверків, шуму, стрілянини. І там себе реалізовуйте. Є закон, є ухвала сесії, які є безумовними до виконання", – зазначив Бабак.

Нагадаємо, відповідно до ухвали №23 від 17.12.2015 року "Про заборону використання та реалізації феєрверків, салютів і піротехнічних виробів на території м. Львова", на території м. Львова заборонене використання та реалізація феєрверків, салютів, піротехнічних виробів, інших засобів піротехніки зі світловим, іскровим, димовим, звуковим, змішувальним ефектами та інших вибухонебезпечних пристроїв.