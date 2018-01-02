На Львівщині чоловіку під час новорічного святкування вибухом петарди відірвало два пальці на руці

У м. Самбір Львіської області чоловіку під час святкування Нового року вибухом петарди відірвало два пальці на руці.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції у Львівській області, в Самбірський відділ поліції 1 січня о 04.00 надійшло повідомлення про те, що в квартирі на вулиці Чайковського внаслідок необережного поводження з піротехнічним виробом постраждав 37-річний чоловік.

Потерпілого, якому вибухом петарди відірвало два пальці на лівій руці, госпіталізовано в хірургічне відділення районної лікарні.

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Поліцейські встановили, що житель Самбора, святкуючи Новий рік у своїй квартирі, вийшов на балкон, щоб вистрелити з петарди, проте вона вибухнула у нього в руці.

Наразі встановлюється походження піротехніки, а також де її придбав потерпілий.

Як передає кореспондент УНІАН, на території області немає заборони на використання сертифікованих піротехнічних засобів. Натомість, у місті Львові ухвалою Львівської міської ради від 17 грудня 2015 року заборонено використання та реалізацію феєрверків, салютів, піротехнічних виробів, інших засобів піротехніки з світловим, іскровим, димовим, звуковим, змішувальним ефектами та інших вибухонебезпечних пристроїв, доки в Україні буде проводитись АТО. За дотриманням цієї ухвали слідкує Національна поліція.