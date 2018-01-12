Спалах кору в Києві: кількість бажаючих вакцинуватися зросла у п'ять разів

09:40, 12 січня 2018
Суспільство
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Нові випадки захворювання на кір фіксують на Одещині, Херсонщині та Закарпатті.

Кияни згадали про необхідність вакцинації дітей від кору / УНІАН

В Києві протягом одного дня, 11 січня, від кору вакцинували в п'ять разів більше дітей, ніж зазвичай.

Батьки, які пропустили або проігнорували своєчасні щеплення, надолужують втрачене, а школи і садки почали перевіряти дитячі медичні довідки, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожЕпідемія кору у Києві: дітям без щеплень заборонять відвідувати школи та дитсадкиХтось пояснює пропуск своєчасної вакцинації зміненим графіком через інші хвороби, а хтось просто злякався можливої епідемії – так чи інакше, роботи столичним лікарям і медсестрам додалося. Зараз дітей безкоштовно вакцинують бельгійської сироваткою, один флакон якої розрахований на двох пацієнтів. Термін придатності препарату закінчується в 2019 році, вакцину після відкриття зберігають у холодильнику зі спеціальним температурним режимом не довше 6 годин. Лікарі кажуть, що змушувати нікого не можуть, але створили всі умови і чекають свідомих батьків та їх дітей.

Ненормальною вважає ситуацію з прогалинами в щепленнях керівник МОЗ Уляна Супрун. "Це є велика трагедія в країні європейській, де ми повинні мати більше 95% щеплення від кору. Є вакцини, вони нормальні, які вакцинуються по цілому світі", - каже вона. Наразі, за словами очільниці системи охорони здоров’я, навіть у найбільш вакцинованих областях рівень далекий від оптимального та тримається на рівні 80%. Тим часом нові випадки захворювання на кір фіксують на Одещині, Херсонщині та Закарпатті.

Нагадаємо, станом на 11 січня в столиці зафіксовано 66 випадків захворювання на кір, з них 54 - діти.

За словами медиків, Спалахи кору можуть приймати форму епідемій, які призводять до численних смертельних наслідків, особливо серед дітей раннього віку, які страждають від недостатності харчування.

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