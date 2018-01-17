У Львові СБУ викрила адміністратора антиукраїнських груп у соцмережах

Співробітники Служби безпеки України у Львівській області викрили у Львові адміністратора антиукраїнських груп у соцмережах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облуправління СБУ, оперативники спецслужби встановили, що модератор розміщував в Інтернеті матеріали із закликами до зміни меж території України та висловлювався на підтримку терористичних організацій «ЛНР/ДНР».

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«Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання проросійського пропагандиста правоохоронці, у рамках раніше відкритого СБУ провадження за ст. 258-3 КК України, виявили техніку та носії інформації, які будуть передані на експертизу», - зазначається у повідомленні. Триває досудове слідство.

Як уточнив у коментарі УНІАН речник облуправління СБУ Олег Александров, увечері 16 січня оперативниками СБУ у помешканні соліста Львівського театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької проводився обшук, який тривав дві години. Під час обшуку було вилучено техніку і носії інформації. Однак речник СБУ не уточнив, які саме носії інформації було вилучено та їх кількість.

Як повідомляв УНІАН, співробітники СБУ 16 січня провели обшук у помешканні соліста Львівського театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької, якого активісти сайту «Миротворець» включили до своєї бази через нібито антиукраїнські погляди.

Слідчі дії проводяться в рамках раніше відкритого кримінального провадження за ст. 258-3 КК України (сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації), що карається позбавленням волі на строк до п`ятнадцяти років.

Як повідомив 15 січня на своїй сторінці у Facebook артист Микола Санжаревський, він вже повернувся із-за кордону до Львова і відвідав обласне управління СБУ.

«За власною ініціативою відвідав СБУ. Маю призначений день співбесіди», - написав соліст.