СБУ проводить обшук у соліста львівської опери, підозрюваного у підтримці "ДНР"

Співробітники СБУ сьогодні, 16 січня, проводять обшук у помешканні соліста Львівського театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької, якого активісти сайту «Миротворець» включили до своєї бази через нібито антиукраїнські погляди.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН речник Управління СБУ у Львівській області Олег Александров.

«На даний час оперативники СБУ проводять санкціоновані судом слідчі дії (обшук) у помешканні соліста Львівського театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької, якого активісти сайту «Миротворець» включили до своєї бази через нібито антиукраїнські погляди», - зазначив речник облуправління СБУ.

Він також уточнив, що слідчі дії проводяться в рамках раніше відкритого кримінального провадження за ст. 258-3 КК України (сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації), що карається позбавленням волі на строк до п'ятнадцяти років.

Як повідомив 15 січня на своїй сторінці у Facebook артист Микола Санжаревський, він вже повернувся із-за кордону до Львова і відвідав обласне управління СБУ.

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«За власною ініціативою відвідав СБУ. Маю призначений день співбесіди», - написав соліст.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України розпочала перевірку діяльності соліста Львівського театру опери та балету ім. Крушельницької, якого активісти сайту «Миротворець» включили до своєї бази через нібито антиукраїнські погляди. Відповідні дані з’явилися на сайті 8 січня.

За даними СБУ, в 2015 році стосовно цього працівника Львівського театру опери та балету вже проводилась перевірка, йому було винесено офіційне застереження. «Тоді не було достатніх доказів та складу злочину, аби розпочати проти нього кримінальне провадження через сепаратизм чи державну зраду, але були певні підстави надати йому офіційне застереження. Наразі СБУ розпочала нову юридичну перевірку діяльності цієї особи, після завершення якої будуть прийняті відповідні рішення», - сказав Александров.

Керівництво Львівського театру опери та балету не прокоментувало звинувачення стосовно свого соліста, повідомивши, що «буде призначено службове розслідування».