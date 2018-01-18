Через негоду на Одещині заборонили рух усього пасажирського автотранспорту

В Одеській області у зв'язку з погіршенням погодних умов заборонено рух пасажирського автотранспорту дорогами загального користування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної державної адміністрації, 18 січня з 10.30 в Одеській області заборонено рух пасажирського автотранспорту дорогами загального користування. Для розчищення доріг залучено 64 одиниці техніки, а також 121 особу. В Одесі працюють 20 одиниць техніки, а також 150 осіб.

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«Підрозділи ДСНС залучалися 5 разів, з них тричі - на допомогу населенню зі звільнення 4 легкових автомобілів, двічі - на прибирання 8 дерев, що впали. За останньою інформацією, врятовано п'ять осіб», - повідомили в прес-службі.

Відзначається, що на півночі і півдні регіону - опади, переважно сніг з дощем, температура від нуля до 4 градусів тепла.

"З 9.00 було обмежено рух великогабаритних та великовантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, а саме: на семи дорогах міжнародного значення, на одній дорозі національного значення, на шести дорогах регіонального значення. Рішення прийнято у зв'язку з погіршенням погодних умов в Одеській області, через які створюється загроза безпеці дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.

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Організовано пункт обігріву на 197-му кілометрі траси М13 Кропивницький-Платонове.

У департаменті транспортно-комунікаційної інфраструктури ОДА уточнили, що відправлення пасажирського автотранспорту, який мав слідувати по внутрішньообласних, міжобласних і міжнародних маршрутах, тимчасово закрито. Залізничний вокзал і аеропорт поки працюють у штатному режимі.

«Також тимчасово введено заборону на виїзд транспорту з міста Подольськ Одеської області. Зараз для розчищення доріг там залучено комунальну і фермерську техніку», - повідомили в департаменті.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області у зв'язку з очікуваним погіршенням погодних умов (дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, хуртовина) прийнято рішення про обмеження руху вантажівок дорогами загального користування з півночі 18 січня.