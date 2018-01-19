Як одесити в морі купалися на Водохреща (фоторепортаж)

У православне свято Водохреща в Одесі, за традицією, в море поринули сотні городян.

Спеціальні пункти купання були організовані на декількох центральних пляжах міста: на Ланжероні, на пляжі «Золотий берег» і в Лузанівці. Водохресні купання на цих локаціях відбувалися в ніч з 18 на 19 січня, пише odessa-life.od.ua.

Прямо на морському узбережжі священнослужителі звершили молебень і чин Великого освячення води. Після чого одесити змогли зануритися в море. Для комфорту «купальщиків» місто організувало необхідні умови — намети для переодягання, спуски у воду, а польова кухня пригощала занурених гарячим чаєм.

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За безпекою стежили співробітники поліції, рятувальники ДСНС, медики та водолази.

Сьогодні, 19 січня, водохресні купання продовжилися вже на Морвокзалі і на інших узбережжях. У цьому році тут ризикнули зануритися близько 300 осіб.

Зазначимо, що температура води сьогодні зафікісрована на позначці 6 градусів. Для одеситів тут також були організовані жіночі і чоловічі роздягальні, спеціальна доріжка до моря і гарячий чай.