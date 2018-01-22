Посол назвав кількість врятованих з готелю в Кабулі українців

Із готелю InterContinental врятовано 19 українців, які перебували там на момент теракту. Про це ТСН повідомив посол України в Таджикистані Віктор Нікітюк.

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За словами Нікітюка, вони наразі перебувають у безпечному місці на одній із баз «союзників» України в Кабулі.

При цьому тіла вбитих українців будуть відправляти до України за допомогою авіації держав-союзників. Дата ще невідома.

Як повідомляв УНІАН, кількість загиблих громадян України внаслідок теракту в Кабулі збільшилась до 7 осіб. "Підтверджена загибель 7 громадян України. Дані по всім цим громадянам у нас є. Всі загиблі працювали в афганській авіакомпанії Kam Air і проживали в готелі InterContinental", – зазначив Нікітюк. Він додав, що тепер український консул в Афганістані має оформити документи для повернення загиблих до України.