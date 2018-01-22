До 30 зросла кількість загиблих внаслідок атаки на готель у Кабулі

До щонайменше 30 людей зросла кількість жертв нападу бойовиків угруповання «Талібан» на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі. За офіційними даними, серед загиблих – 14 іноземців, у тому числі, за різними даними, від шести до дев’яти українців, передає радіо Свобода.

Читайте такожТеракт в Кабулі: з’явилося відео, як люди покидають готель за допомогою простирадлПредставники влади також заявили, що шість нападників були вбиті силами безпеки, хоча в деяких повідомленнях ідеться про п’ятьох бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, напад стався увечері 20 січня. Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш заявив, що сили безпеки врятували понад 150 людей, включно з 41 іноземцем. Одинадцять з 14 загиблих іноземців були співробітниками компанії приватної афганської авіакомпанії KamAir.

Угруповання «Талібан» взяло на себе відповідальність за напад на готель у столиці Афганістану Кабулі.