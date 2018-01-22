В Афганістані ідентифікували тіла 7 українців, які загинули внаслідок теракту

Надзвичайний і повноважний посол України в Таджикистані і Афганістані Віктор Нікітюк заявив про ідентифікацію тіл семи українців, які загинули внаслідок теракту в Афганістані.

Про це він повідомив «112 Україна». Дипломат нагадав, що згідно з підтвердженою інформацією, в Кабулі загинуло семеро громадян України, серед яких - дві жінки.

«Серед загиблих - четверо співробітників авіакомпанії «Українські крила», до їх числа входять ці дві жінки... Ще двоє співробітників - це працівники української компанії «Урга», що базується в Кропивницькому. Ще один український громадянин працював напряму за контрактом з афганською авіакомпанією Kam Air», - сказав Нікітюк.

Читайте такожДо 30 зросла кількість загиблих внаслідок атаки на готель у Кабулі

За словами посла, «це ті семеро осіб, тіла яких ідентифіковано, і щодо яких у нас підтверджена інформація, що вони - загиблі внаслідок цього теракту».

В коментарі УНІАН директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев повідомив, що вирішується питання надання сприяння українцям, яких було евакуйовано з готелю, частина з яких перебувала, а частина ще продовжує перебувати на одній з військових баз у безпечному місці.

Також він не назвав точну кількість українців, яка перебуває на військовій базі у безпечному місці. "Перебувало на військовій базі 19 осіб. Частина, так мене орієнтували, десь половина, повернулася вже до готелю, а половина - ще залишалася на базі, чи вже збирається повертатися до готелю. Чи всі вони є громадянами України, це з'ясовує консул... Можливо, громадяни інших країн є серед цих 19 осіб, але українці є точно", - наголосив Погорельцев.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 20 січня у Кабулі група терористів проникла до Intercontinental Hotel. За даними місцевих ЗМІ, внаслідок нападу загинули щонайменше 43 особи.

Вдалося врятувати 126 осіб, серед них - 41 іноземця.

Відповідальність за теракт взяв на себе радикальний рух «Талібан».