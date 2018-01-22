Теракт в Кабулі: з’явилося відео, як люди покидають готель за допомогою простирадл

У мережі з’явилося відео, як люди евакуюються з готелю "Інтерконтиненталь" в Кабулі під час нападу на нього терористів.

На оприлюдненому виданням The Telegraph відео можна побачити, як люди спускаються з балконів елітного готелю за допомогою простирадл.

Ввечері 20 січня у Кабулі група терористів проникла до Intercontinental Hotel. За даними місцевих ЗМІ, унаслідок нападу загинули не менш як 43 особи. Вдалося врятувати 126 осіб, серед них 41 іноземця.

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Відповідальність за напад взяв на себе радикальний рух "Талібан".

21 січня, в МЗС заявили, що серед загиблих унаслідок нападу на готель Intercontinental є українці. Пізніше ЗМІ повідомили, що внаслідок атаки загнули 14 іноземців, серед яких 9 громадян України. За останніми даними МЗС, жертвами терористичної атаки на готель Intercontinental у Кабулі стали 6 українців.

Президент Петро Порошенко доручив Кабміну надати всю необхідну допомогу родинам українських громадян, які загинули в Афганістані внаслідок теракту.