На станції метро "Кловська" в Києві майже на три місяці закриють один з ескалаторів

На станції київського метрополітену «Кловська» 30 січня розпочнуться роботи з ремонту ескалатора №2, які триватимуть до 18 квітня.

Читайте також"Як решето": у вагоні київського метро пасажирам на голову капала вода (фото)«30 січня 2018 року на станції «Кловська» розпочнеться плановий капітальний ремонт ескалатора № 2. Роботи триватимуть до 18 квітня 2018 року», - вказано в повідомленні прес-служби київського метро у Facebook.

Зазначається, що минулого року у столичному метро було відремонтовано сім ескалаторів. Всього у метрополітені працює 122 ескалатори. Найдовщий з них – на станції «Хрещатик», налічує 743 сходинки.

Раніше повідомлялось, що комунальне підприємство "Київський метрополітен" оголосило тендер на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метро від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар у Подільському районі вартістю 6,32 млрд грн.