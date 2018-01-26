Харківський Держпром став пам'ятником національного значення

Будинок промисловості (Держпром), розташований на площі Свободи в Харкові, став пам'ятником національного значення. До Державного реєстру нерухомих пам'яток України внесли вісім нових об'єктів культурної спадщини національного значення.

Відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 25 січня, повідомляє «Урядовий портал».

Харківський Будинок промисловості (Держпром) вважається найбільшою у світі будівлею в конструктивістському стилі.

У список також включили чотири об'єкти в Києві: будівля музею старожитностей і мистецтв, Будинок іподрому, караїмську кенасу (молитовний будинок — ред.), а також будинок, де жив авіаконструктор Ігор Сікорський з сім'єю. У Дніпрі пам'яткою національного значення стало будинок міської садиби XIX століття, де народилася філософ Олена Блаватська і жила династія Фадеевых. До реєстру також внесли будинок для спостереження за рухом по Дніпру, побудований у другій половині XVIII століття в Кременчуці, і дозорну вежу кінця XIX століття в селищі Веселе Херсонської області.

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В уряді нагадали, що в 2017 році Міністерство культури України розблокувало наповнення Державного реєстру нерухомих пам'яток. За рік у нього внесли 15 пам'яток з категорії національного значення і 1419 — за категорією місцевого значення.

За останні роки рішення про занесення до державного реєстру пам'яток національного значення ухвалювалося лише двічі — в 2009 і в 2012 році.

Зараз у реєстрі 906 пам'яток національного значення.

Харківський Держпром був у реєстрі пам'яток місцевого значення. Минулої весни в ХОДА повідомили, що подали документи на присвоєння йому статусу пам'ятки національного значення.

Будівлю також внесли в попередній список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.