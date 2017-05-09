У Харкові через неправдиве повідомлення про замінування площі Свободи евакуювали понад 400 людей

У Харкові через неправдиве повідомлення про замінування центральної площі Свободи евакуювали 420 осіб.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Харківської області, правоохоронці провели огляд 12 гектарів площі та прилеглої території.

Для перевірки інформації на місце виїжджала слідчо-оперативна група, співробітники кінологічної служби, експерти-криміналісти та фахівці вибухотехнічного управління харківської поліції.

Під час перевірки жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин на площі не виявлено.

Слідчим вирішується питання щодо внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Співробітниками поліції вживаються усі необхідні розшукові заходи з метою встановлення осіб, які зробили хибне повідомлення про замінування.

Як повідомляв УНІАН, повідомлення про те, що на площі Свободи пролунають вибухи, надійшло до поліції близько 12.00. Через це повідомлення також були закриті станції метро "Університет" і "Держпром".