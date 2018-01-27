В Українському інституті Америки показали "обличчя війни" - портрет Путіна з гільз (відео)

В роботі автори використали гільзи, зібрані під час Євромайдану.

В Українському інституті Америки в Нью-Йорку відкрилася виставка «П'ять елементів війни», в рамках якої виставлений двометровий портрет президента Росії Володимира Путіна, виконаний з гільз.

Картина виконана українськими художниками Деніелом Ґріном і Дарією Марченко і називається «Обличчя війни», передає Голос Америки з посиланням на CNN.

За їх словами, в роботі використані гільзи, зібрані під час Євромайдану. Автори також зазначили, що брали участь у подіях в центрі Києва в 2014 році.

Марченко пояснила, що Путін на портреті виглядає втомленою і сумною людиною. «Навіть диктатори, люди, які роблять погані речі, бояться, тому що їм доведеться постати перед небесним судом - рано чи пізно», - додала автор роботи.

За даними ЗМІ, для виготовлення картини використовували масляні і акрилові фарби, гільзи (більше 5 тис. одиниць).

Виставка триватиме в Українському інституті Америки в Нью-Йорку до 5 лютого.