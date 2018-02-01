Мер Житомира приміряв роль вусатого няня заради експерименту (відео)

Сухомлин перевтілився, щоб почути правдиву думку городян про свою роботу.

У третій серії серіалу "Мер під прикриттям" голова Житомира Сергій Сухомлин на один день перетворився на вихователя в дитячому садочку. Про експеримент розповідає ТСН.

До кінця робочого дня меру ще не раз довелося перевтілитися - він був навіть павучком у дитячому театрі. Усе, щоб почути правдиву думку городян про свою роботу.