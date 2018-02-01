Мер Житомира приміряв роль вусатого няня заради експерименту (відео)
02:33, 01 лютого 2018Суспільство
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Сухомлин перевтілився, щоб почути правдиву думку городян про свою роботу.
У третій серії серіалу "Мер під прикриттям" голова Житомира Сергій Сухомлин на один день перетворився на вихователя в дитячому садочку. Про експеримент розповідає ТСН.
До кінця робочого дня меру ще не раз довелося перевтілитися - він був навіть павучком у дитячому театрі. Усе, щоб почути правдиву думку городян про свою роботу.
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