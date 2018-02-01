Обличчя грошей: українські художники створили з монет портрет Трампа (фото, відео)

Для створення роботи художникам знадобилося три місяці.

Українські митці створили пртрет американського президента Дональда Трампа з дрібних монет.

Над зображенням президента США пара художників працювала три місяці, повідомляє ТСН. У залежності від освітлення обличчя Трампа може виглядати гордим, дитячим, маніакальним чи комічним. Митці кажуть, що у портреті використали дрібні гроші, аби показати, що можна бути багатим і дешевим водночас.

Кстюм Трампа зроблений з фішок для гри у покер, аби підкресли азартність американського президента.

Раніше художники створили портрет Волидимира Путіна, використовуючі для цього кулі. Цей портрет вони назвали "Обличчя війни". Для створення картини було використано 5 тисяч патронів.

"На грошах ви можете побачити багато облич. Ви можете побачити президентів, людей, що мали честь і гідність, через які і отримали місце на них. Це як символ нації. І це означає, що грощі засновані на честі, але не те, що гідність або честь засновані на грошах", - розповіла художниця Дар'я Марченко.