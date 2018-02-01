Трамп в третій раз номінований на Нобелівську премію миру

Трама висунули на премію з формулюванням "за відданість ідеології боротьби за мир шляхом застосування сили".

Президент США Дональд Трамп був висунутий третій рік поспіль кандидатом на Нобелівську премію миру.

Про це повідомив директор норвезького Інституту дослідження проблем світу Хенрік Урдал, повідомляє Voice of People Today.

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“Я можу підтвердити, що ми були повідомлені про номинацію Трампа і що він був номінований на премію. Тим не менш, я нічого не можу сказати про те, хто стоїть за його висуненням, оскільки це конфіденційна інформація. Я можу тільки сказати, що його висунув американець", - сказав Урдал.

Як сказав представник норвезького Інституту, Трамп був номінований на премію тією ж людиною і з тим же формулюванням, що і в 2017 році. Формулювання говорить: "за відданість ідеології боротьби за мир шляхом застосування сили".

Крім того, серед досягнень Трампа "за мир" - відродження американської стратегічної оборонної ініціативи щодо створення орбітальної надсильної зброї, нейтралізуючої ядерні арсенали.

Як повідомляв УНІАН, Нобелівську премію миру 2017 року офіційно вручили Міжнародній кампанії за заборону ядерної зброї (ICAN).

Почесна грамота та чек на 9 мільйонів шведських крон були вручені виконавчому директору ICAN Беатріс Фін і 85-річній японці Сетсуко Тарлу, яка пережила бомбардування Хіросіми.