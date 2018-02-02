"Човники" анонсували блокування трьох пунктів пропуску на кордоні з Польщею

У суботу на вісім годин перекриють дороги до пунктів пропуску Шегині, Рава-Руська та Ягодин.

У суботу, 3 лютого, мешканці прикордоння на вісім годин перекриють дороги щонайменше до трьох пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

Йдеться про два пункти пропуску на Львівщині - Шегині та Рава-Руська та один на Волині - Ягодин. Акція триватиме з 10:00 до 18:00, повідомляє Zahid.net.

Як повідомили організатори, на акцію протесту вийдуть люди, які досі незадоволені законом про новий порядок перетину кордону. Також вони зазначили, що ходитимуть по пішохідних переходах та щоп’ятнадцять хвилин пропускатимуть до кордону по десять машин. І не приховують, що таким чином хочуть ускладнити людям перетин кордону.

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«Буде трошки проблема, щоби люди відчули, що то непорядок, що той закон із часом на них також буде впливати, коли поїдуть щось собі купити на суму понад 50 євро. Чому ми не можемо на 500, до 500 євро, як було, купити товар і поїхати собі спокійно в Україну?» – зазначив один із організаторів акції Володимир Васьків.

Раніше повідомлялося, що З 1 січня 2018 року в Україні набрав чинності закон про податкові обмеження на часте ввезення товарів з-за кордону. Тепер правила безмитного ввезення товарів в ручному або супровідному багажі сумою до 500 євро (в аеропортах до 1000 євро) і з вагою до 50 кг діятимуть для тих, хто був відсутній в Україні понад 24 години і в`їжджає в країну не частіше, ніж раз на 72 години. При більш частому в`їзді без податків можна ввезти товари на суму тільки до 50 євро.