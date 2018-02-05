Загинув відомий український волонтер Краснопольський: стала відома дата похорону

Поховають волонтера Краснопольського о 12:30 на Запорізькому кладовищі в Дніпрі.

Похорон загиблого в ДТП відомого волонтера Леоніда Краснопольського відбудеться 7 лютого в Дніпрі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер міста Борис Філатов. Він розповів, що прощання із загиблим заплановане на 11:00 у Дворі КДЦ "Менора".

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Також він повідомив, що похорон відбудеться одразу після цього, о 12:30, на Запорізькому кладовищі.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого внаслідок ДТП у Дніпрі загинув відомий волонтер Леонід Краснопольський. Він був успішним дизайнером, який після окупації рідного Донецька став допомагати армії і побував у полоні бойовиків.