У Дніпрі в автокатастрофі загинув відомий український волонтер (фото, відео)

У Дніпропетровську на Набережній Перемоги сталася смертельна ДТП, в результаті якого загинув волонтер Леонід Краснопольський.

У неділю, 4 лютого, в Дніпрі на Набережній Перемоги сталася смертельна ДТП, в результаті якого загинув відомий український волонтер Леонід Краснопольський. Про смерть волонтера повідомила його дружина Ольга на своїй сторінці в Facebook.

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"Сьогодні вдень Льоня загинув у ДТП", - написала вона.

Про смертельну аварію, в якій загинув волонтер, пише місцеве видання "Інформатор". Аварія сталася близько 12:50. За словами очевидців події, автомобілі їхали в попутному напрямку по Набережній Перемоги в сторону кільця. Водій Kia здійснював розворот вліво, в цей момент Toyota Prado протаранила автомобіль в бік.

Внаслідок удару ліва сторона кузова «корейця» була сильно деформована, а водій отримав травми, не сумісні з життям. Медики, прибувши на місце пригоди, констатували смерть.

Відео: Андрій Шушпан

Дизайнер з Донецька Леонід Краснопольський з початку російської агресії на Донбасі почав допомагати українським військовим. Після доносу дочки партнера по бізнесу Краснопольський потрапив у полон до бойовиків. Леоніда звільнили під час одного з обмінів заручників, після чого він з родиною переїхав до Дніпрв, де продовжив займатися волонтерською діяльністю.

У соціальних мережах люди співчувають родині волонтера. Зокрема, свої співчуття висловив мер Дніпра Борис Філатов.