На Житомирщині сталася пожежа на території деревообробного підприємства

Спільними зусиллями пожежу спочатку локалізували та о 19:20 – ліквідували повністю.

На Житомирщині рятувальники гасили пожежу на території деревообробного підприємства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Так, 5 лютого о 17:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в цегляній будівлі, що розташована на території деревообробного підприємства в селі Облітки Радомишльського району. Про це рятувальників сповістив один з працівників об’єкту, який і побачив пожежу.

Вже на місці рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони встановили, що горить в підсобному приміщенні будівлі, а вогонь охопив близько 200 кв. м перекриття біля димаря.

Спільними зусиллями пожежу спочатку локалізували та о 19:20 – ліквідували повністю. Щоб запобігти повторному загорянню, рятувальники розібрали конструкції даху.

Вогонь знищив близько 200 кв. м дерев’яної обрешітки на перекритті. Загиблих та травмованих немає.

Попередня причина займання – порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні пічного опалення.