Підозрюваного у вбивстві юриста Ноздровской залишили під вартою

Суд задовольнив клопотання про проведення медобстеження Россошанського.

Дмитро Россошанський, який підозрюється у скоєнні ДТП, внаслідок якої загинула Світлана Сапатинська - сестра правозахисниці Ірини Ноздровської, залишиться під вартою щонайменше до 5 квітня, оскільки Обухівський районний суд Київської області відмовився змінити йому запобіжний захід на більш м’який.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат родини Ноздровських Анатолій Худяков.

«Сьогодні захист Дмитра Россошанського заявив клопотання про зміну запобіжного заходу йому з тримання під вартою на будь-який інший. Підставою для цього захист Россошанського назвав різке погіршення самопочуття Россошанського, посилаючись на медичну довідку, яка видана ще в 2016 році. Згідно з довідкою, у Россошанського гепатит С. Суддя відмовила у задоволенні цього клопотання», - сказав Худяков.

Крім того, додав він, захист Россошанського просив суд зобов’язати слідчий ізолятор провести медичне обстеження Россошанського на предмет доцільності тримання його під вартою. Це клопотання суд задовольнив.

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Також Худяков зауважив, що сьогодні відбулося попереднє судове засідання у справі про ДТП, в якому загинула Світлана Сапатинська. 15 лютого о 14.00 відбудеться судове засідання у цій справі на стадії судових слухань.

Крім того, Худяков, коментуючи досудове слідство у справі про вбивство Ірини Ноздровської, у якому підозрюється Дмитро Россошанський-батько Юрія Россошанського, зазначив, що слідство просувається, проте він не став розголошувати будь-які деталі, посилаючись на таємницю слідства. «Слідство рухається, давайте будемо орієнтуватися на офіційні новини», - сказав Худяков.

Також він повідомив, що сьогодні на суді потерпілий Сергій Дуняк — батько сестер Ірини та Світлани — заявив, що не вірить у те, що Россошанський-старший міг власноруч скоїти вбивство. Його позиція грунтується на тому, що, за даними експертів, Россошанський переніс інсульт, і тому він не міг сам півтора кілометри пронести тіло Ноздровської від місця вбивства до річки, де було знайдено її труп.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня в одній з річок в Київській області знайшли тіло Ноздровської, яка зникла за кілька днів до цього. Жінка особисто вела справу в суді про ДТП, в якому загинула її сестра Світлана Сапатинська.

Раніше в Нацполіції і МВС докладно розповіли, як їм вдалося затримати підозрюваного увбивстві юриста Ірини Ноздровської. Повідомлялося, що правоохоронці відтворили весь маршрут руху загиблої в день її зникнення – від станції метро "Героїв Дніпра" до села Демидів на Київщині. У свою чергу, глава МВС Арсен Аваков прокоментував затримання і зауважив, що "докази більш ніж вагомі".

Затриманим виявився батько Дмитра Россошанського - Юрій. Він розповів про подробиці скоєного злочину і підозрюваний заарештований на 60 діб.