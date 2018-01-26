ДНК й друга версія: розкрито деталі розслідування вбивства Ноздровської

Недавнє вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської генеральний прокурор вважає великою трагедією.

Але в розслідуванні є певні просування й неспростовні докази. Про це Юрій Луценко розповів в інтерв'ю газеті "Сегодня".

Відповідаючи на питання, чи вірить він сам у нинішню версію, що вбив Ірину батько засудженого вбивці її сестри, Юрій Луценко зазначив, що є багато доказів.

"... під нігтями вбитої на правій руці були сліди ДНК іншої особи. І ці сліди збігаються з ДНК нинішнього підозрюваного. А у нього на лобі сліди, ідентичні тим, які залишені нігтями людської руки. Факт другий — знайдений ніж, по суті, садова заточка, на якому є сліди ДНК жертви. Крім того, є низка свідчень, і сам підозрюваний розповів й показав все, що сталося — коли і де. Зараз ми чекаємо відповіді експертизи на питання, чи можна вважати знайдений попіл залишками спаленої одягу жертви. Також розшукуємо сліди крові на шляху прямування підозрюваного з жертвою, зазначеного ним, хоча експертиза свідчить, що кров в основному пішла всередину її тіла. Але ми все ж шукаємо", – заявив він.

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За його словами, у справі є деякі неясності. І зокрема, для нього особисто залишається питанням, чи був убивця один. Зараз слідство розробляє і цю другу версію, про яку раніше вже натякав Антон Геращенко.

"Неправда, що фізичний стан підозрюваного не давав йому можливості перенести труп одному. Але все ж ми розробляємо версію, що там був ще хтось. Тим більше, що під іншими нігтями загиблої є сліди ще ДНК, чию приналежність встановлюємо", – розповів генпрокурор.

Але, за його словами, навколо справи багато хто, так звані активісти, просто піаряться, що ніяк не сприяє розслідуванню.

"Ці так звані активісти пішли далі й намагалися побити керівника обласної поліції, від якого і був потрібний результат із розкриття вбивства! Так не можна! І я вважаю, що ГПУ і МВС розкрили справу не завдяки допомозі, а всупереч істерії, яку розгорнули довкола цієї справи. Я особисто тримав справу на контролі", – наголосив Луценко.

Нагадаємо, що раніше сторона захисту в справі про вбивство Ноздровської дійшла висновку, що головний підозрюваний Юрій Россошанський міг обмовити себе і взяти на себе чужу провину.