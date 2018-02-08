Актор із шоу "Городок" Стоянов потрапив до бази "Миротворця"

Стоянов брав участь у зйомках фільму на території анексованого Криму.

Російський актор Юрій Стоянов, відомий за гумористичною програмою "Городок", потрапив до бази даних "Миротворця" через відвідування окупованого Криму. Стоянов брав участь у зйомках фільму з робочою назвою "Невловимі" на території анексованого Криму.

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Як повідомляє 112.ua, режисером фільму є Володимир Виноградов, раніше також внесений в базу даних "Миротворця" за цей же фільм. В "Невловимих" знімаються ще три актора, що також потрапили до бази даних "Миротворця".

Шоу "Городок" випускалося в Росії з 1993 року по 2012 - було закрито в зв'язку зі смертю актора Іллі Олейникова. Ця гумористична програма транслювалася і на українському телебаченні.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно зірка фільму "Таксі" потрапив до бази "Миротворця" за відвідування Криму.