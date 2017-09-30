Зірка "Таксі" потрапив у базу Миротворця за відвідування Криму

Зірка фільму "Таксі", французький актор Самі Насері потрапив в базу центру Миротворець через відвідування анексованого Криму. Як сказано на сайті Миротворця, Насері свідомо порушив державний кордон України з метою проникнення в окупований Росією Крим.

"Учасник спроб легалізації анексії АР Криму Росією. (...) 30 вересня 2017 року в'їхав в Крим через закритий пункт пропуску", - йдеться в профілі Насері.

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Нагадаємо, 30 вересня Насері прибув у Крим, щоб взяти участь у третьому Міжнародному миротворчому кінофестивалі "Я люблю світ" (відбудеться в Ялті 1 жовтня). Він заявив, що не боїться санкцій.

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