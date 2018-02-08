В Одесі вирує лютнева злива - підтопило низку вулиць

12:56, 08 лютого 2018
Суспільство
1627 0
В Одесі затопило ряд вулиць / фото trassae95.com

Є невеликі підтоплення на Черемушках у районі вул. Космонавтів і Ак.Філатова, а також у ж/м Таїрова - на вулиці Вільямса, Ільфа і Петрова, майдані Незалежності, повідомляє "Траса Е-95".

Читайте такожВ Одесі через багатогодинний дощ поруч з міжнародним аеропортом утворилося невелике море (фоторепортаж)

Крім того, у зв'язку з несприятливими погодними умовами тимчасово призупинено роботу трамвайного маршруту №20. На маршруті працюють автобуси.

Як повідомлялося, 18 січня Одеса, поки область засипало снігом, встигла пережити зливу і потоп. Кілька мікрорайонів залило так, що плавали машини. Деякі авто просто зупинились у воді.

Відрізало від цивілізації на півдоби цілий район міста - селище Котовського. Через підтоплення у місті скасували кілька трамвайних і тролейбусних маршрутів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #злива в Одесі#підтоплення вулиць