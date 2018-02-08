В Одесі вирує лютнева злива - підтопило низку вулиць

Проїзд у районі Пересипського мосту після зливи в Одесі нормальний.

Сильна злива вирувала в Одесі вранці в четвер, 8 лютого.

Є невеликі підтоплення на Черемушках у районі вул. Космонавтів і Ак.Філатова, а також у ж/м Таїрова - на вулиці Вільямса, Ільфа і Петрова, майдані Незалежності, повідомляє "Траса Е-95".

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Крім того, у зв'язку з несприятливими погодними умовами тимчасово призупинено роботу трамвайного маршруту №20. На маршруті працюють автобуси.

Як повідомлялося, 18 січня Одеса, поки область засипало снігом, встигла пережити зливу і потоп. Кілька мікрорайонів залило так, що плавали машини. Деякі авто просто зупинились у воді.

Відрізало від цивілізації на півдоби цілий район міста - селище Котовського. Через підтоплення у місті скасували кілька трамвайних і тролейбусних маршрутів.