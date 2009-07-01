Економісти пояснюють, чому ми впали ледве не більше за всіх

Економічні експерти вважають, що на рівні падіння ВВП за перший квартал 2009 року на 20,3% позначилися проблеми, які не були вирішені за весь час існування незалежної України.

Згідно з опитуванням, проведеним УНІАН,вважає, що кризові явища в Україні наприкінці 2008 - початку 2009 року розвивалися більш стрімкими темпами, ніж у більшості країн світу. Серед специфічно українських причин такого падіння І.БУРАКОВСЬКИЙ, зокрема, назвав традиційне припинення газопостачання з Росії на початку року. «У цій кризі ми наочно побачили, наскільки велика нереформованість української економіки: це і надмірна залежність від експортоорієнтованих галузей, і малий запас міцності банківської системи», - зазначив експерт.

Крім того, за його словами, додатковий негативний вплив на економічну ситуацію має наявність у Україні кількох центрів економічної влади. «За логікою, першу скрипку у економічній політиці держави має грати уряд, - зауважив І.БУРАКОВСЬКИЙ. – Але, як ми бачимо, низку своїх економічних пропозицій має і Секретаріат Президента, і парламент, у якому нині є п’ятеро кандидатів на президентську посаду».

Передвиборча боротьба, підкреслив експерт, призводить до спроб необґрунтованого збільшення соціальних програм: таким чином різні політичні сили намагаються вирішити свої питання за рахунок уряду.

«При тому, що доля ВВП на душу населення в Україні становить близько 5 тис. доларів на рік, ми об’єктивно не можемо дозволити собі такі ж великі соціальні стандарти, як, скажімо, у Скандинавії, де цей показник вище майже у десять разів», - зазначив І.БУРАКОВСЬКИЙ.

Оприлюднення даних про 20% падіння ВВП суттєво не вплине на настрої бізнесу в Україні, вважає він. «Певний переляк від кризи вже пройшов, - сказав експерт, - і бізнес намагається щось робити у тих умовах, які є. Хоча очікувати відновлення економіки України в цілому можна тільки тоді, коли відновляться зовнішні експортні ринки».

Як сказав УНІАН, подібне падіння ВВП спричинене нереформованністю держави та економіки, їхньою слабкою здатністю реагувати на глобальні зміни.

«Ми впали ледве не більше за всіх, - зауважив експерт, - тому що економіка України виявилася структурно неготовою відповісти на виклик світової кризи. Водночас я стверджую, що у реальному секторі економіки процес падіння виробництва уже завершився. Ми сильно впали, але і швидко адаптувалися до нових умов: бізнесу певною мірою вдалося переорієнтуватися на внутрішній ринок, який сильно звузився».

На думку О.ПАСХАВЕРА, оприлюднення досить песимістичних даних по ВВП за перший квартал 2009 року не матиме відчутного негативного впливу на діяльність суб’єктів економіки. «Ці дані не стали несподіванкою, адже таке падіння ВВП можна було передбачити, спираючися на цифри скорочення виробництва у більшості галузей. Подібні обсяги спаду фігурували у прогнозах експертів і деяких офіційних установ: про це говорили, наприклад, радники НБУ, представники Рахункової палати та Секретаріату Президента», - сказав О.ПАСХАВЕР.

Як вважає, значною мірою різниця у падінні ВВП зумовлена тим, що структура ВВП в Україні дещо інша, ніж в інших країнах, зокрема, завелику частку порівняно з європейськими країнами займає аграрний комплекс і промисловість, тоді як в інших країнах більшу частку ВВП складає сфера послуг.

Крім того, на думку експерта, негативно відбились на економічному стані проблеми, які не були вирішені за весь час існування незалежної України: значна залежність від експорту низького рівня обробки, фізична і моральна зношеність інфраструктури та виробничих потужностей, енергонеефективність, а також тривале політичне протистояння, яке нині, у зв‘язку із виборчою кампанією, тільки загостриться.

При цьому С.КИСЕЛЬОВ зазначив, що показник падіння ВВП у першому кварталі в Україні не надто відрізняється від аналогічних показників країн Балтії.

«Якщо б ми мали помісячну статистику ВВП, то ми б бачили і певні позитивні зрушення, хоча і дуже незначні. Про це свідчить гальмування падіння промислового виробництва і невеликий приріст виробництва в аграрному комплексі», - сказав С.КИСЕЛЬОВ. На його думку, оприлюднення цифри квартального падіння ВВП не спричинить негативного впливу на бізнес, якщо цей показник не будуть використовувати у політичних цілях. «Бізнес, як ніхто, розуміє ситуацію – тож якщо політики не будуть свідомо провокувати песимістичні настрої, то це не вплине на реальні економічні процеси. Тим більше, що всі розуміють, що річний показник ВВП буде кращий, ніж оприлюднений нині показник першого кварталу», - сказав С.Кисельов.

Старший економіст представництва Світового банку в Україні Руслан ПІОНТКОВСЬКИЙ у коментарі УНІАН серед чинників зменшення ВВП назвав падіння інвестицій, експорту та споживання.

«Про масштаби падіння обсягів виробництва було відомо ще на початку 2009 року, - заявив Р.ПІОНТКОВСЬКИЙ. – Криза показала, що українська економіка надто вразлива до таких негативних чинників як падіння експорту хімічної та металургійної продукції, обмежений доступ до міжнародних фінансових ресурсів. Чинник кризи зовнішніх ринків виявився особливо серйозним - якщо згадати, що загальний обсяг експорту та імпорту перевищує обсяг всього ВВП України».

Крім того, на думку експерта, вплинув на ситуацію і ціновий шок, пов‘язаний з різким підвищенням вартості імпортного газу, тоді як на інших ринках відбувалось зниження цін. «Такі є загальновідомі суто економічні фактори, які призвели до падіння ВВП – якщо не згадувати факторів політичних, які також справили свій вплив», сказав Р.ПІОНТКОВСЬКИЙ.

На його думку, обсяг падіння ВВП за перший квартал був прогнозованим і не відіб‘ється негативно на діяльності та настроях бізнесу в Україні. «Адже сьогодні вже третій квартал, і вплив показників тримісячної давнини навряд чи може бути суттєвим», - зазначив експерт. На думку Р.ПІОНТКОВСЬКОГО до кінця року можна очікувати певного уповільнення темпів падіння ВВП.