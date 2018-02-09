В СБУ прокоментували "зламану щелепу" Шепелєва: діяли в рамках закону

Раніше затриманий екс-нардеп Олександр Шепелєв в суді заявив, що правоохоронці зламали йому щелепу, а потім – викрали.

В СБУ прокоментували інформацію про побиття затриманого правоохоронцями екс-депутата Олександра Шепелєва, вказавши, що співробітники спецслужби діяли виключно в рамках законодавства.

Читайте такожСинці під очима та на лобі: з’явилося відео, як побитого Шепелєва заводять до зали судуЯк повідомляє «ЛІГА.net», таку заяву у коментарі журналісту зробила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

"Співробітники СБУ діють виключно в рамках законодавства. Я зараз не готова коментувати, чи чинив він опір при затриманні, але наші співробітники діють виключно в рамках законодавства і не порушують", - зазначила Гітлянська.

При цьому, відповідаючи на питання про те, чи брали участь співробітники СБУ в затриманні Шепелєва, представник спецслужби зазначила: "У мене немає інформації. Наскільки я знаю, це справа прокуратури. Можливо, ми виконували доручення прокуратури...".

Раніше повідомлялося, що затриманий екс-нардеп Олександр Шепелєв заявив у Печерському райсуді, де йому обирають запобіжний захід, що йому зламали щелепу і викрали співробітники військової прокуратури. За його словами, фактичне викрадення відбулося раніше, ніж затримання.

Як повідомляв УНІАН, колишнього народного депутата підозрюють у скоєнні організації умисного вбивства і замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб; організації заволодіння транспортним засобом; організації розкрадання державних коштів ПАТ «Родовід Банк», їх легалізації та службовому підробленні.