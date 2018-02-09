Шепелєв в суді заявив, що його викрали і зламали щелепу

Зараз колишньому народному депутату Олександру Шепелєву обирають запобіжний захід.

Затриманий екс-нардеп Олександр Шепелєв заявив у Печерському райсуді, де йому обирають запобіжний захід, що йому зламали щелепу і викрали співробітники військової прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, екс-депутат сказав, що у нього "зламана щелепа" та відзначив, що раніше не був судимий.

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""Вчора мене затримали... А викрали мене раніше", - сказав Шепелєв. Він стверджує, що його викрали співробітники військової прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, колишнього народного депутата підозрюють у вчиненні організації умисного вбивства та замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб; організації заволодіння транспортним засобом; організації розкрадання державних грошових коштів ПАТ «Родовід Банк», їхньої легалізації та службового підроблення.

27 грудня 2012 року Шепелєва було оголошено в міжнародний розшук. 5 липня 2013 року його затримали в Угорщині і за результатами проведення процедури екстрадиції 26 березня 2014 року доставили в Україну.

Проте 6 липня 2014 року Шепелєв втік з-під варти, того ж дня його повторно оголосили у міжнародний розшук, а суд обрав щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронні органи РФ 19 березня 2015 року затримали Шепелєва на території Московської області. На підставі клопотання Генеральної прокуратури України компетентні органи РФ у березні 2015 року розпочали екстрадиційну перевірку щодо видачі Шепелєва українській стороні.