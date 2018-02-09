Військова прокуратура порушила справу через "зламану щелепу" Шепелєва

Давність та ступінь тяжкості нанесених екс-депутату ушкоджень будуть визначатись судово-медичною експертизою.

Військова прокуратура порушила кримінальне провадження за заявою колишнього народного депутата Олександра Шепелєва щодо його «побиття та викрадення».

Читайте такожШепелєв про своє "викрадення": "сильно били" і вимагали інформацію "на чинну владу"Про це у Facebook повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

Представниця спецслужби ще раз наголосила, що під час вчорашнього затримання Шепелєва співробітники СБ діяли у рамках закону і не застосовували силу.

"Підкреслимо, що за заявою Шепелєва військовою прокуратурою сьогодні порушено кримінальне провадження за ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України. Прокурор визначив підслідність у цьому проваджені за слідчими Служби безпеки України. Відповідно, буде призначена судово-медична експертиза, яка визначить давність нанесення тілесних ушкоджень та їх ступень тяжкості. Від себе особисто можу порадити людям, які не можуть почекати завершення експертизи, звернутись до фахівців, які, на моє переконання, навіть по фото скажуть, що синці явно не вчорашні", - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що затриманий екс-нардеп Олександр Шепелєв заявив у Печерському райсуді, де йому обирають запобіжний захід, що йому зламали щелепу і викрали співробітники військової прокуратури. За його словами, фактичне викрадення відбулося раніше, ніж затримання.

Як повідомляв УНІАН, колишнього народного депутата підозрюють у скоєнні організації умисного вбивства і замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб; організації заволодіння транспортним засобом; організації розкрадання державних коштів ПАТ «Родовід Банк», їх легалізації та службовому підробленні.