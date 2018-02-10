Бабкін зворушив Джамалу під час виступу в першому півфіналі нацвідбору "Євробачення"

Босий і з червоним клубком ниток, виконавець зворушив колегу по шоу – Джамалу.

Другим у першому півфіналі нацвідбору на "Євробачення-2018", який розпочався сьогодні, виступив суддя "Голосу країни" Сергій Бабкін.

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Босий і з червоним клубком ниток, виконавець зворушив колегу по шоу – Джамалу.

"Я ніколи не чула тебе, Сергію, в такому жанрі. Все було органічно. Ти мене розчулив. Мені дуже сподобалося, правда", - зізналася співачка.

Загалом, журі визнало, що композиція була несподіваною для них.

"Мені було дуже несподівано.Такий творчий експеримент. Круто. Це гідно фіналу нашого відбіркового – це точно", - похвалив співака Андрій Данилко.

"Дуже важко судити те, до чого я маю безпосереднє відношення. Це дійсно творчий експеримент. Ти великий молодець. В цілому, мені дуже сподобалося. Це був творчий експерт. Ймовірно, вдався", - зазначив Євген Філатов, який брав участь у створенні пісні Сергія Бабкіна "Крізь твої очі".