Євробачення-2018: стало відомо, з якою піснею Сергій Бабкін виступить на українському відборі

За словами Бабкіна, ця пісня присвячена трьом жінкам в його житті - мамі, дружині і дочці.

Колишній лідер групи 5nizza співак Сергій Бабкін представив пісню, з якою побореться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2018.

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Композиція називається "Крізь твої очі". Про це музикант розповів в соцмережах. За словами артиста, ця пісня присвячена трьом жінкам в його житті - мамі, дружині і дочці.

"Коли створювалися слова цієї пісні, я бачив їх трьох, я гуляв на площі у Львові, біля Оперного театру, ходив, переходив вулиці різні. Був чудовий день, дуже сонячний і слова самі приходили в голову і склалися в приспів. А потім там же я купив червоні окуляри, навіть не замислюючись про символічному значенні "крізь твої очі". Все це зібралося в один клубок подій, а пізніше і переросло в ідею з клубочком на обкладинці", - написав у Бабкін в Instagram.

За результатами першого етапу національного відбору для участі у пісенному конкурсі "Євробачення 2018" стали відомі імена 18 українських виконавців, які візьмуть участь у півфіналах відбору. Вони відбудуться 10 та 17 лютого. У фінал, який відбудеться 24 лютого, вийдуть шість учасників. Переможець національного відбору представлятиме Україну на "Євробаченні 2018", який пройде в Лісабоні. Конкурс "Євробачення 2018" пройде у столиці Португалії Лісабоні 8-го, 10-го і 12 травня.

Зазначимо, Сергій Бабкін виступить у першому півфіналі, 10 лютого, під номером 2.