Євробачення-2018: учасники першого півфіналу українського відбору (фото, відео)

В прямому ефірі на телеканалах СТБ і "UА:Перший" сьогодні розпочнеться перший півфінал національного відбору на "Євробачення 2018". На сцену поборотися за право представляти Україну вийдуть 9 учасників.

Стартує національний відбір на конкурс "Євробачення-2018", який цього року відбудеться в столиці Португалії Лісабоні.

Вже сьогодні, 10 лютого, відбудеться перший півфінал нацвідбору на музичне першість. У ньому візьмуть участь дев'ять виконавців, а саме: Сергій Бабкін, СONSTANTIN, LAUD, групи KAZKA, The ВЙО, Kozak System, VILNA, Pur: Pur і The Erised.

УНІАН знайомить з учасниками першого півфіналу а також їх конкурсними піснями.

Учасникові вокального проекту "Голос країни-6" і підопічному Івана Дорна Batna випала почесна місія відкривати конкурсну програму нацвідбору на "Євробачення-2018".

Молодий виконавець побореться за право представляти нашу країну на міжнародному пісенному змаганні з композицією "Місто".

Про свій трек він каже: "Українською мовою пісень у мене ще не було. Так що зараз для мене подвійний виклик. "Місто" вийшла дуже життєствердною. Уляні Кушик, вокалістці Dao Park і автором слів цієї пісні, вдалося повністю відтворити ту атмосферу, яку я вклав, коли писав музику. Адже ми всі обпекаемся і знаємо, що таке сльози і розставання. Але головне - пам'ятати, що потім завжди трапляється диво! Ми оживаем і знову починаємо помічати, як прекрасний світ навколо".

У 2017 році побачив світ дебютний альбом "Один", в який увійшло вісім пісень, на одну з яких, в підтримку альбому, був знятий кліп – "По льоді".

2017 рік Batna закінчив на позитивній ноті, випустивши в грудні сингл "Небо ліміт" і взявши участь у зйомках "Майстерні вогник", виконавши одну з партій, разом з колегами по лейблу – Іваном Дорном, групою Yuko, групою та іншими.

Старожил української сцени Сергій Бабкін в цьому році вирішив спробувати свої сили у нацвідборі на "Євробачення". Схоже, його на це надихнув колега з групи 5'nizza Андрій Запорожець, який у минулому році брав участь у нацвідборі під псевдонімом SunSay.

Український музикант і тренер "Голосу країни" вже 15 років радує шанувальників своїми піснями.

У нацвідборі Бабкін візьме участь з авторською композицією "Крізь твої очі". Сергій не став переводити її на англійську мову, що є його принциповою позицією. Артист пояснює, що в перекладі воно втратить свою мелодійність, шарм, ауру, характер і сенс. Бабкін хоче, щоб пісня прозвучала на тій мові, на якому була створена, - мовою країни, в якій народився і живе він сам.

Учасник вокального проекту "Голос країни-6" Влад Каращук, який виступає під псевдонімом LAUD, на нацвідборі представить трек Waiting.

З 9 років Каращук брав участь в дитячих вокальних конкурсах, серед яких "Крок до зірок", "Чорноморські ігри", "Слов'янський базар", відбір "Дитячого Євробачення" і "Дитяча Нова хвиля". Практично на всіх з них він ставав переможцем або лауреатом.

З 2017 року виконавець співпрацює з продюсером Джамали Ігорем Тарнопольським. Так почався новий етап кар'єри Влада Каращука під сценічним ім'ям LAUD.

Офіційним стартом прийнято вважати його дебют 12 травня 2017 року на сцені київського Палацу Спорту на розігріві на сольному концерті співачки Джамали, під час якого він представив восьмитисячної аудиторії три нові авторські пісні.

Через два тижні на всіх провідних радіостанціях України стартував його дебютний сингл, а в середині літа, 19 липня, відбулася прем'єра першого кліпу "У цю ніч". На даний момент відео переглянули понад 200 тисяч разів. Наступний сингл "Не залишай" побачив світ 12 грудня 2017 року одночасно з відеокліпами і до кінця тижня очолив чарт топ-пісень українського iTunes Store.

Група KAZKA добре відома слухачам по композиції "Свята". У нацвідборі ж колектив побореться за путівку у фінал з треком "Діва". Бенд грає в стилі experimental metal з елементами електро-фольку. Всі пісні гурт виконує виключно українською мовою.

Група KAZKA була створена в 2017 році вокалісткою Олександрою Зарицької і мультиінструменталістом і режисером Микитою Будашем. Незабаром до них приєднався Дмитро Мазуряк, який грає на духових інструментах, починаючи від флейти та окарини і закінчуючи трембітою та цимбалами.

Група стала "Кращим дебютом року" за версією авторитетного музичного онлайн-журналу "Karabas Live", а також була номінована на звання "Відкриття року" за версією музичної премії YUNA.

Про конкурсної композиції KAZKA розповіла, що це тонка лірична жіноча історія про дівчину, яка любить так сильно і гаряче, що аж тане сніг навколо. А її любов – справжнє святкове диво, яке огортає теплом і допомагає забути про минулі розчарування.

Гурт "The ВЙО" на українській сцені з 90-их. Вони по праву вважаються фундаторами стилю реггі в Україні.

Основою команди стали Мирослав Кувалдін і гітарист-віртуоз Сергій Підкаура. А в 1995 році "The ВЙО" з веселою піснею "Ґанжа" стала лауреатом фестивалю "Червона рута".

Пік популярності групи припав на період співпраці з мистецькою агенцією "Територія А". Саме в ті часи пісня "Зорі" стала зразком українського реггі.

У 2000 році група оголосила про припинення свого існування, але вже в 2008-му відновила концертну діяльність.

Улюбленими музичними стилями групи є реггі та ска, які іноді вдало міксуються з народними мотивами. У 2016 році "The ВЙО" став першим і поки що єдиним представником України, який зіграв на міжнародному європейському реггі-фестивалі Rototom Sunsplash.

На рахунку групи п'ять студійних альбомів. Останній, "Зелений", вийшов в січні 2017 року.

Колектив виступить на нацвідборі з піснею "Нґа-Нґа", однак почути її шанувальники The ВЙО зможуть тільки під час прямої трансляції першого півфіналу нацвідбору на "Євробачення 2018" 10 лютого.

Рок-гурт KOZAK SYSTEM була заснована у 2012 році в Києві. Колектив часто представляє Україну на європейських і світових музичних фестивалях. За час існування групи артисти відвідали з концертами 18 країн світу, де виступали на одній сцені зі світовими зірками, такими як Prodigy, Sting, Sex Pistols.

Станом на 2017 рік колектив має три пластинки: "Шабля" (2012), "Пісні самонаведення" (разом з Тарасом Чубаєм, 2014) та "Живи і Кохай" (2015). На 2018 рік запланований реліз четвертого лонгплея.

На нацвідборі на "Євробачення-2018" KOZAK SYSTEM виступить із запальною композицією "Mamai"("Мамай"). На її створення музикантів надихнув образ українського супергероя – козака Мамая.

"Ми б хотіли, щоб чоловіки зараз були більш мужніми, більш розумними, мудрими, елегантними, культурними. І саме пісня "Мамай" - про образ, такому загальному образі козака, якого ми собі уявляємо", - розповів про трек лідер гурту Іван Леньо.

Проект VILNA народився завдяки збігу обставин і творчих енергій. Його продюсер Денис Ямбор давно виношував ідею такого проекту, і коли Ірина Василенко прийшла до нього в студію реалізувати власну музичну ідею, спрацював принцип синергії. Так у майбутнього проекту з'явився вокал, автор текстів. До VILNA приєдналися Юрій Водолажський (Wodo) та молодий музикант і саундпродюсер Микита Рева (Nick Aver).

Назва VILNA не випадково. Головна ідея композиції Forest song, з якій команда виступить на нацвідборі, це ідея свободи і незалежності, як невід'ємної потреби людини і особистості. Учасники VILNA вважають свободу однією з найважливіших характеристик життя.

Інді-поп-гурт Pur:Pur на чолі з Натою Сміріної спробує свої сили на нацвідборі вже вдруге. Кілька років тому колектив пройшов у фінал нацвідбору, але своє місце поступився майбутній переможниці "Євробачення" Джамалі.

В цьому році Pur:Pur спробує свої сили на нацвідборі з треком Fire.

За словами артистів, новий сингл відрізняється від попереднього і посилом, і музичною складовою.

"У пісні ми говоримо про тепло в кожному з нас, про енергії, яка веде нас до мети, змушуючи зрушити з місця. Трек розповідає про те, як важливо запалити в собі іскру, щоб нею можна було поділитися з ближніми, про те, як вогонь любові може об'єднати всіх людей разом", – прокоментувала сингл солістка групи Ната.

Англомовна українська група The Erised працює в стилі futurepop.

Історія колективу починається з співпраці з британським лейблом Med School, підрозділом Hospital Records. У лютому 2015-го на лейблі виходить стартовий EP групи, "Desire". На платівці 4 треку, серед яких майбутні хіти: "it's Over" і "Pray". Останній з яких у серпні 2016 року набрав свій перший мільйон прослуховувань на Spotify.

У червні того ж 2016-го The Erised вперше представляють себе київській публіці. Під час концерту, крім матеріалу з EP "Desire", команда презентує свіжі напрацювання і трек "In My Car", який згодом видається синглом.

До досягнень групи відносяться: співпраця з Enter Shikari і Jamala, виступ на відкритті фестивалю "Crazzzy Days" і на першій в історії вечірці Hospitality Ukraine. Також бенд зібрав повний зал на своєму першому сольному концерті в київському клубі Atlas.

У 2017 році група припиняє співпрацю з лейблом Med School і стає незалежною. 22 вересня The Erised представляє світу сингл Let Me Be, а в грудні 2017-го їдуть з туром по США з групою "Бумбокс", перед цим залишивши своїм слухачам сингл "Run".

У першому півфіналі нацвідбору на "Євробачення" The Erised побореться за право представляти Україну на міжнародному пісенному змаганні з треком Heroes.

Нагадаємо, що перший півфінал нацвідбору на "Євробачення-2018" відбудеться в цю суботу, 10 лютого, о 19:00. Другий - 17-го, фінал нацвідбору - 24 лютого. В кінці кожного півфіналу судді відберуть трьох учасників, які потраплять у фінал нацвідбору. У підсумку, у фіналі за право представляти Україну на "Євробаченні-2018" змагатимуться шість конкурсантів.