Відома співачка здивувала появою на "Голосі країни" (відео)

Джамала підтримала Сергія і зазначила, що щирість і відкритість Ірини підкорила серце вагітної співачки - своїм зоряним наставником Ірина вибрала Джамалу.

У неділю, 11 лютого, глядачі телеканалу "1+1" побачили третій випуск "сліпих прослуховувань" вокального проекту "Голос країни-8".

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В рамках програми на сцену проекту зі своєю авторською піснею "Малесенькі долоньки" вийшла відома українська співачка Ірина Федишин. Цікаво, що тренери не впізнали голос суперзірки Західної України, та, попри це, натиснули на всі чотири червоні кнопки:

"Приємно, що ви вже справжній артист, і при цьому не побоялись вийти зі своєї зони комфорту. Я бачу, що ви добра людина. Дякую вам за це, та запрошую у свою команду", - сказав Сергій Бабкін.

Своєю чергою, Джамала підтримала Сергія та зазначила, що щирість та відкритість Ірини підкорила серце вагітної співачки - своїм зірковим наставником Ірина обрала Джамалу.