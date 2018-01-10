Вагітна переможниця Євробачення-2016 знялася у ніжній фотосесії
12:19, 10 січня 2018Суспільство
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Довга біла сукня підкреслювала стан переможниці Євробачення-2016.
Напередодні прем’єри найбільш масштабного вокального проекту України "Голос країни" на "1+1" тренери знялися в атмосферних роликах у незвичайних локаціях.
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Вагітна Джамала позувала, сидячи посеред озера в одній з оранжерей Київського ботанічного саду імені академіка Фоміна.
Співачка була вдягнута у ніжну довгу білу сукню з відкритими плечима, прикрашену перлами, яка делікатно підкреслювала стан співачки.
Раніше Джамала потішила шанувальників радісною новиною. Зірка повідомила, що вона та її чоловік Бекір Сулейманов чекають на первістка.
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