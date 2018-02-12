ГПУ оголосила підозри особам, які стріляли у правоохоронців під час Євромайдану

Тривають кримінальні провадження стосовно обставин загибелі працівників правоохоронних органів під час Євромайдану.

Генеральна прокуратура України оголосила підозри певним особам щодо застосування вогнепальної зброї до правоохоронців під час подій на Майдані незалежності у листопаді 2013 - лютому 2014 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказали учасники прес-конференції в Генеральній прокуратурі.

Прокурор Генеральної прокуратури Яніс Сімонов розповів, що тривають кримінальні провадження і стосовно обставин загибелі працівників правоохоронних органів.

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"18 лютого (2014 року) у нас зазначено декілька потерпілих, а саме працівників правоохоронних органів у зв'язку з тим, що ми вважаємо незаконно проведено і призначено антитерористичну операцію 18 лютого. Якщо б її не було проведено, не було загиблих як і з боку працівників правоохоронних органів, так і з боку активістів, які протестували в центральній частині міста Києва", - сказав Сімонов.

Своєю чергою начальник відділу Генеральної прокуратури Олексій Донський розповів, що прокуратура розслідує два напрями стосовно тих правоохоронців, які постраждали під час подій на Майдані. Одне з них - "загальне кримінальне провадження за фактами вбивств та замахів на вбивства працівників правоохоронних органів".

"В межах цього провадження досліджуються зокрема обставини протиправного застосування вогнепальної зброї до правоохоронців з боку певних груп осіб, тобто ті факти... там де незаконно застосовувалася зброя", - сказав Донський.

"У цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозри певним особам", - сказав Доньский.

Крім того, він сказав, ще є кримінальне провадження, відповідно до якого "притягаються до кримінальної відповідальності посадовці, які організували незаконні дії щодо... проведення антитерористичної операції 18 лютого, внаслідок чого постраждали як протестувальники, так і правоохоронці". За цим провадженням також інкримінується обвинувачення і колишньому президенту Віктору Януковичу.

Як повідомляв УНІАН, раніше справу про напад чотирьох "екс-беркутівців" на активістів Автомайдану скерували до суду.