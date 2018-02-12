ГПУ оголосила підозри особам, які стріляли у правоохоронців під час Євромайдану
Генеральна прокуратура України оголосила підозри певним особам щодо застосування вогнепальної зброї до правоохоронців під час подій на Майдані незалежності у листопаді 2013 - лютому 2014 році.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказали учасники прес-конференції в Генеральній прокуратурі.
Прокурор Генеральної прокуратури Яніс Сімонов розповів, що тривають кримінальні провадження і стосовно обставин загибелі працівників правоохоронних органів.
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"18 лютого (2014 року) у нас зазначено декілька потерпілих, а саме працівників правоохоронних органів у зв'язку з тим, що ми вважаємо незаконно проведено і призначено антитерористичну операцію 18 лютого. Якщо б її не було проведено, не було загиблих як і з боку працівників правоохоронних органів, так і з боку активістів, які протестували в центральній частині міста Києва", - сказав Сімонов.
Своєю чергою начальник відділу Генеральної прокуратури Олексій Донський розповів, що прокуратура розслідує два напрями стосовно тих правоохоронців, які постраждали під час подій на Майдані. Одне з них - "загальне кримінальне провадження за фактами вбивств та замахів на вбивства працівників правоохоронних органів".
"В межах цього провадження досліджуються зокрема обставини протиправного застосування вогнепальної зброї до правоохоронців з боку певних груп осіб, тобто ті факти... там де незаконно застосовувалася зброя", - сказав Донський.
"У цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозри певним особам", - сказав Доньский.
Крім того, він сказав, ще є кримінальне провадження, відповідно до якого "притягаються до кримінальної відповідальності посадовці, які організували незаконні дії щодо... проведення антитерористичної операції 18 лютого, внаслідок чого постраждали як протестувальники, так і правоохоронці". За цим провадженням також інкримінується обвинувачення і колишньому президенту Віктору Януковичу.
Як повідомляв УНІАН, раніше справу про напад чотирьох "екс-беркутівців" на активістів Автомайдану скерували до суду.