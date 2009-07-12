На Луганщині горить шахта: евакуйовують 399 гірників

У Луганській області на шахті «Суходольська-Східна» (м. Суходольськ, ВАТ «Краснодонвугілля») через пожежу проводиться евакуація 399 гірників.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, пожежа виникла сьогодні об 11.18 на поверхні - на копрі головного ствола (позначка +66 м). У шахті на момент аварії знаходилося 339 гірників, всі вони одержали команду підніматися на поверхню. До місця аварії оперативно виїхали відділення гірничорятувальників.

Причина займання поки що не встановлена. Проводяться роботи з ліквідації пожежі.