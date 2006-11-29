Представники ООН розкажуть про головні проблеми України у боротьбі зі СНІДом

30 листопада о 10-00 в Українському домі відбудеться спільна прес-конференція ООН “Всесвітній день боротьби зі СНІДом в Україні”. Спеціальний посланник Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй з питань ВІЛ/СНІДу у Східній Європі висуває на перший план кризу СНІД в Україні. Напередодні Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом в Україні підтверджується найбільш серйозна в Європі епідемія СНІД. Учасники: проф. Ларс Каллінгс, Спеціальний посланник Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй з питань ВІЛ/СНІДу у Східній Європі та помічник Генерального секретаря ООН. Будуть представлені нові дані стосовно епідемії СНІД в 2006 р. Представники системи ООН в Україні розкажуть про головні проблеми України та спільну підтримку боротьби з епідемією СНІД (вул.. Хрещатик, 2). Потрібна акредитація. Телефони: 278- 02-68, 8-050-331-50-55, e-mail: larina@unian.net.