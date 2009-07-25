У Запорізькій області борги із зарплати зростають на 3,5 млн. щомісяця

У Запорізькій області з початку року заборгованість із зарплати виросла майже на 50% - до 66 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Олександра СІНА, "з початку року борги із зарплати на території регіону збільшилися на 21 млн. грн. - тобто майже на 50%. Це в середньому - на 3,5 млн. грн. на місяць. Загальна заборгованість досягла 66 млн. грн."

Найвища динаміка зростання заборгованості із заробітної плати, за даними О.СІНА, спостерігається на комунальних підприємствах області.

"Боргова яма на комунальних підприємствах, що відносяться до зони безпосередньої відповідальності органів місцевого самоврядування, з початку року збільшилася в 2,3 разу", - повідомив заступник губернатора.