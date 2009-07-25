У Тернополі відкриють пам’ятник Соломії Крушельницькій

У Тернополі в листопаді відкриють пам’ятник уродженці області видатній оперній співачці Соломії Крушельницькій.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник міського голови з питань містобудування та архітектури Володимир ДІДИЧ, міська рада уже уклала угоду із автором скульптури, львівським митцем Володимиром СТАСЮКОМ про здійснення підготовчих робіт зі спорудження пам’ятника. Угодою передбачено відлив скульптури у бронзі. Вартість робіт становитиме 507 тис. грн. Основний матеріал – 2 тонни бронзи – надасть міська рада, інші додаткові матеріали закуповуватиме виконавець робіт.

За словами В.ДІДИЧА, усі деталі скульптури схвалено містобудівною радою Тернополя та враховано майстром, який здійснюватиме відливку.

Також укладено угоду щодо розробки проекту на встановлення постаменту пам’ятника. Встановлять монумент на центральній алеї у сквері ім. Тараса Шевченка з боку головної вулиці Тернополя – Руської.

Як повідомляв УНІАН, благодійний фонд “Соломія” планував встановити у Тернополі пам’ятник С.Крушельницькій ще у 2007 році, коли виповнилось 135 років з дня її народження, однак зібраних на той час коштів не вистачило.