У Києві затримали двох злочинців, яких шукав Інтерпол

У столиці міліцією затримано двох громадян Грузії, які перебували в міждержавному розшуку.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності Міністерства внутрішніх справ України.

Зокрема, було затримано 31-річного громадянина Грузії, який знаходився у міждержавному розшуку за скоєння злочину, передбаченого ст.188 «Шахрайство» Кримінального кодексу Грузії.

Також УБОЗівці затримали 56-річного уродженця міста Зугдіді, який перебував у міждержавному розшуку за скоєння злочину, передбаченого ст.108 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу Грузії.

Наразі стосовно затриманих винесено постанови про тимчасовий арешт строком на 40 діб до надходження з Генеральної прокуратури Грузії клопотання про їх видачу.