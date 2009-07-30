Долар на міжбанку впав

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США знову відкрилися підвищенням котирувань – 8,1265/8,1830, на 12:00 ціни впали до 8,0860/8,1280 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги російським рублем стартували котируваннями 0,2555/75, до 12:00 ціни знизилися - 0,2542/57. На російському валютному ринку курс долар-рубль зріс, і на 12:00 встановився на рівні 31,7600(+0,4120).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4046/48, змінюючись в досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,4240/11,4880, до 12:00 ціни, вслід за доларом, пішли вниз - 11,3540/11,4020.