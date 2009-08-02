У львівських десантників День відкритих дверей

У неділю, 2 серпня, у Львові у розташуванні 80-го окремого аеромобільного полку 13-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня аеромобільних військ України та 79-річчя з дня створення повітряно-десантних військ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, у заході візьмуть участь військовослужбовці Збройних Сил та інших військових формувань України, представники органів державної влади та громадських організацій, ветерани повітряно-десантних військ та Збройних Сил.

У програмі свята - урочистий мітинг, нагородження кращих військовослужбовців, показовий виступ воїнів-аеромобілістів з рукопашного бою, День відкритих дверей.

Під час екскурсії військовою частиною гості зможуть ознайомитися з умовами проживання та харчування особового складу, дізнатися про особливості проходження служби у 80-му аеромобільному полку та участь військовослужбовців у миротворчих операціях, ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій.