Долар і євро на міжбанку йдуть вниз

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0070/8,0460 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися до 0,2536/0,2548 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 11,5010/11,5585 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,4363/1,4365 дол./євро (четвер - 1,4404/1,4406 дол./євро).

У четвер Національний банк України вийшов на ринок з продажем доларів за курсом 7,75 грн./дол.