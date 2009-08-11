Коли чекати стабілізації гривні

Девальвація гривні продовжиться до кінця поточного року, а також спостерігатиметься в першому кварталі 2010 року. Певна стабілізація курсу на рівні, близькому до 9 грн. за долар, відбудеться лише до літа 2010 р.

Таку думку УНІАН висловив економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

На його думку, саме до цього часу економічна ситуація в країні почне істотно покращуватися, а піки зовнішніх платежів за кредитами буде пройдено.

Експерт зазначає, що девальвація гривні протягом останніх тижнів відображає курсові очікування ринку. «Практично ніхто не очікує зміцнення гривні поточного року, й відповідні настрої задають загальний психологічний тон на ринку», - підкреслив О.БЛІНОВ.

До того ж, зазначив він, на міжбанківському валютному ринку попит на іноземну валюту стійко перевищує пропозицію. Обсяги імпорту все ще перевищують експорт, а приплив капіталу в країну дуже низький, щоб компенсувати потреби у валюті на зовнішні боргові виплати. «Тому "просідання" валютного курсу відбуватимуться весь 2009 рік і продовжаться на початку 2010 року», - вважає О.БЛІНОВ.