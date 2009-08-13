Торги доларом на міжбанку відкрилися зростанням

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,2875/8,3315 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися – 0,2576/0,2596 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 11,8155/11,8640 грн./євро.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,4254/1,4256 долл./євро (у середу - 1,4093/1,4095 долл./євро).

В середу Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні щодо валютної пари USD/UAH з ціною відсікання 7,80 грн./дол.