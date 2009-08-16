Під Донецьком вибухнули піротехнічні склади – МНС

У районі об`їзної дороги між містами Донецьком і Ясинуватою сьогодні вибухнули піротехнічні склади, надзвичайна ситуація ліквідовується.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області Інна СЄДОВА, «вибухнули комерційні піротехнічні склади».

За її словами, «станом на 16:20 локальні вибухи піротехніки продовжуються, місце події сильно задимлене, в результаті вибуху виникли локальні вогнища займання».

І.СЄДОВА також зазначила, що «наразі підрозділи МНС ведуть ліквідацію і локалізацію НП».

Даних про постраждалих і загиблих поки немає.

В результаті вибуху постраждала вежа ретрансляції мобільного зв`язку.

Відповідаючи на запитання, чи призвів вибух піротехніки до вибуху газової заправки, про що стали наполегливо ходити чутки серед населення, І.СЄДОВА сказала: «МНС поки не підтверджує цю інформацію».

Як повідомляв УНІАН, вибух пролунав у неділю близько 14:30 і був такої потужності, що його почули в центрі Донецька.

У небо здійнялися хмари чорного і білого диму, а також кілька хмар іскристого полум`я. В повітрі одразу відчувся запах якоїсь хімічної домішки.