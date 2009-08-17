На Прикарпатті встановили другий пам’ятник Папі Римському

Вчора, 16 серпня, у місті Надвірна Івано-Франківської області на території костелу Успіння Пресвятої Діви Марії урочисто відкрито пам’ятник Папі Римському Івану Павлу ІІ та грот Божої Матері.

Про це повідомили УНІАН у Надвірнянській міській раді. Пам’ятник відкрили з нагоди 400-річчя місцевої римо-католицької парафії.

За спонсорські кошти монумент придбали у Польщі. Грот Божої Матері збудований силами місцевих парафіян. Священики освятили пам’ятник і грот.

На відкритті пам’ятника Папі Римському і гроту Божої Матері була присутня делегація з Польщі на чолі з мером Прудніка Франтішеком ФЕЙДАХОМ.

Довідка УНІАН. 360 років тому до Надвірнянського костелу були привезені мощі святих Лаврентія та Антонія з Падуї. Храм зазнав руйнувань під час пожежі у ХІХ столітті. У радянські часи (1947р.) храм був закритий. Повернули його громаді у 1991-му.

Перший пам’ятник Папі Римському Івану Павлу ІІ встановили у селищі Більшівці Галицького району у липні 2007 року.